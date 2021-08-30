"Холостячка" Огневич засветила фаворитов, а Вакарчук впервые стал отцом: топ громких новостей недели

Холостячка 2 Злата Огневич выдала фаворитов

Самое романтичное шоу будущей осени - "Холостячка 2" - стартует только 17-го сентября. Но уже сейчас в сети есть масса информации о том, как проходили съемки и даже намеки, кто из женихов добился особого расположения звезды. На прошлой неделе мы написали, кто из мужчин будет претендовать на сердце очаровательной певицы. А также рассказали подробности о некоторых участниках. Так, благодаря первым кадрам и тизерам уже можно понять, на кого Злата Огневич будет делать ставку.

Злата Огневич, похоже, уже влюблена (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

От глаз поклонников не укрылось, что певица обращает внимание на тех, кто готов проявить смелость и не боится широких жестов. По мнению некоторых фанатов, при романтичных поступках и заявлениях, которые готовят ей некоторые участники, глаза Огневич просто светятся. Так что фаворитом певицы будет яркая и сильная личность. А уже сейчас из всех претендентов можно выделить несколько лидеров. Что ж, посмотрим, оправдаются ли прогнозы фанатов.

Святослав Вакарчук впервые стал отцом

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Сына назвали Иван, в честь покойного отца певца. Точную дату рождения, как и другие подробности этого счастливого события, не разглашают. Как удалось узнать прессе, новую избранницу Святослава зовут Евгения Яцута, ей 39 лет. Женщина работает в кинопродюсерской компании Radioactive. Она снимала для группы Вакарчука клип "В небо жене".

Вакарчук в детстве, Ляля Фонарева (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Напомним, в этом году популярный исполнитель развелся с Лялей Фонаревой, вместе с которой воспитывал дочь Диану. Девушка родилась в предыдущем браке экс-жены певца, а общих детей у пары не было.

Владимир Остапчук вновь попал в скандал

Популярный шоу-мен и ведущий Владимир Остапчук, который принимал участие у проекте "Танцуют все", все еще ощущает на себе отголоски данного события. Так, его партнерша Илона Гвоздева раскрыла новые подробности конфликта, который возник между ними.

Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Илона считает, что Владимир своим заявлением на шоу о разводе направил на нее весь гнев телезрителей. Именно на нее в итоге полетели все камни, хотя она счастлива в своем браке. Звезда хотела бы, чтобы о ней думали как о профессиональной танцовщице, а не как о разлучнице. И никакие интриги она бы не хотела использовать ради пиара. Как призналась девушка, ей пришлось буквально сдерживать своего мужа, чтобы он не "разобрался" с Остапчуком.

"Во-первых, я уважаю своего супруга очень сильно. Во-вторых, я не для того 10 лет работала. Для меня важны его чувства, для меня важно мое моральное ощущение внутренне. Я не готова ради какого-то поста или статьи пожертвовать. Я милого убеждала, чтобы он не набил морду Володе Остапчуку и тем, кто пытался что-то сказать, и слава богу, что он меня послушал", - призналась артистка.