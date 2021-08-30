"Холостячка" Огневич засветила фаворитов, а Вакарчук впервые стал отцом: топ громких новостей недели

Звездные новости прошлой недели, как всегда, разнообразные. Громкие скандалы, счастливые события и интриги от самых ярких представителей украинского шоу-бизнеса не перестают волновать поклонников.
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Самое романтичное шоу будущей осени - "Холостячка 2" - стартует только 17-го сентября. Но уже сейчас в сети есть масса информации о том, как проходили съемки и даже намеки, кто из женихов добился особого расположения звезды. На прошлой неделе мы написали, кто из мужчин будет претендовать на сердце очаровательной певицы. А также рассказали подробности о некоторых участниках. Так, благодаря первым кадрам и тизерам уже можно понять, на кого Злата Огневич будет делать ставку.
От глаз поклонников не укрылось, что певица обращает внимание на тех, кто готов проявить смелость и не боится широких жестов. По мнению некоторых фанатов, при романтичных поступках и заявлениях, которые готовят ей некоторые участники, глаза Огневич просто светятся. Так что фаворитом певицы будет яркая и сильная личность. А уже сейчас из всех претендентов можно выделить несколько лидеров. Что ж, посмотрим, оправдаются ли прогнозы фанатов.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом. Сына назвали Иван, в честь покойного отца певца. Точную дату рождения, как и другие подробности этого счастливого события, не разглашают. Как удалось узнать прессе, новую избранницу Святослава зовут Евгения Яцута, ей 39 лет. Женщина работает в кинопродюсерской компании Radioactive. Она снимала для группы Вакарчука клип "В небо жене".
Напомним, в этом году популярный исполнитель развелся с Лялей Фонаревой, вместе с которой воспитывал дочь Диану. Девушка родилась в предыдущем браке экс-жены певца, а общих детей у пары не было.
Популярный шоу-мен и ведущий Владимир Остапчук, который принимал участие у проекте "Танцуют все", все еще ощущает на себе отголоски данного события. Так, его партнерша Илона Гвоздева раскрыла новые подробности конфликта, который возник между ними.
Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Илона считает, что Владимир своим заявлением на шоу о разводе направил на нее весь гнев телезрителей. Именно на нее в итоге полетели все камни, хотя она счастлива в своем браке. Звезда хотела бы, чтобы о ней думали как о профессиональной танцовщице, а не как о разлучнице. И никакие интриги она бы не хотела использовать ради пиара. Как призналась девушка, ей пришлось буквально сдерживать своего мужа, чтобы он не "разобрался" с Остапчуком.
"Во-первых, я уважаю своего супруга очень сильно. Во-вторых, я не для того 10 лет работала. Для меня важны его чувства, для меня важно мое моральное ощущение внутренне. Я не готова ради какого-то поста или статьи пожертвовать. Я милого убеждала, чтобы он не набил морду Володе Остапчуку и тем, кто пытался что-то сказать, и слава богу, что он меня послушал", - призналась артистка.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина и Александр Эллерт вновь сошлись и даже намекнули на свадьбу.