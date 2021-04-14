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Худеть весело: 46-летняя Ева Лонгория раскрыла секрет стройных ног и упругих ягодиц

Автор: Lite

Ева Лонгория сейчас находится на отдыхе. Но это не значит, что спорту нет места в ее расписании. Несколько часов назад актриса продемонстрировала необычный и веселый способ оставаться в форме.

Актриса показала ролик, где стало ясно, откуда такая чудесная спортивная форма.

Ева Лонгория обожает силовые нагрузки, кардио, йогу, пилатес, бег… А еще - батут! Его мини-версию популярная актриса даже прихватила с собой в путешествие. 46-летняя знаменитость показала, как она весело прыгает под заводную музыку, делая заодно упражнения на проработку всех мышц. Загляденье!

Ева Лонгория упорно тренируется даже на яхте (видео: instagram.com/evalongoria)

Для тренировки знойная мамочка выбрала облегающие легинсы и кроп-топ бежевого оттенка. А дополнила их белыми кроссовками и платком. Фигура Евы выглядит просто безупречной: стройные ноги, упругие ягодицы, стальной пресс… К тому же звезда уже успела загореть, что выгодно подчеркнула ее спортивная одежда.

"Я сейчас ем пастелитос. Оставь меня в покое", - пишут ей в шутку взволнованные такой формой коллеги. "Хорошо, мне нужно заняться батутом, вот в чем твой секрет!", "Выглядит нелегко", "С ума сойти!", "Я нуждаюсь в этом", "Вау", "Твое тело - моя цель", - не могут остановиться покоренные Евой фанаты.

Также Ева показала на днях и результат тренировок: она позирует в ярко-розовом купальнике. Так держать!

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Новости Украины актрисафигураЕва Лонгория
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