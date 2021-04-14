RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Худнути весело: 46-річна Єва Лонгорія розкрила секрет струнких ніг і пружних сідниць

Автор: Lite

Єва Лонгорія зараз перебуває на відпочинку. Але це не означає, що спорту немає місця в її розкладі. Кілька годин тому актриса продемонструвала незвичайний і веселий спосіб залишатися у формі.

Актриса показала відео, де стало зрозуміло, звідки така чудова спортивна форма.

Єва Лонгорія обожнює силові навантаження, кардіо, йогу, пілатес, біг... А ще - батут! Його міні-версію популярна актриса навіть прихопила з собою в подорож. 46-річна знаменитість показала, як вона весело стрибає під енергійну музику, роблячи заодно вправи на опрацювання всіх м'язів. Диво!

Єва Лонгорія наполегливо тренується навіть на яхті (відео: instagram.com/evalongoria)

Для тренування спекотна матуся вибрала облягаючі легінси і кроп-топ бежевого відтінку. А доповнила їх білими кросівками і хусткою. Фігура Єви виглядає просто бездоганною: стрункі ноги, пружні сідниці, сталевий прес... До того ж зірка вже встигла засмагнути, що вигідно підкреслив її спортивний одяг.

"Я зараз їм пастелітос. Залиш мене в спокої", - пишуть їй в жарт схвильовані такою формою колеги. "Добре, мені потрібно зайнятися батутом, ось в чому твій секрет!", "Виглядає нелегко", "З розуму зійти!", "Я потребую цього", "Вау", "Твоє тіло - моя мета", - не можуть зупинитися підкорені Євою фанати.

Також Єва показала днями і результат тренувань: вона позує в яскраво-рожевому купальнику. Так тримати!

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України актрисафигураЄва Лонгорія
Читайте також
Королева подіуму: Белла Хадід захопила розкішною фігурою у вбраннях від кутюр
Оголена у ванній: Ешлі Грем показала "чесне" фото без обробки і фільтрів
Прогноз погоди