UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Идеальная фигура: Надя Дорофеева в откровенном купальнике позирует в пикантной позе

Автор: Lite

Надя Дорофеева хорошо потрудилась в 2020-м году: певица начала сольную карьеру и стала наставником проекта "Голоса страны", 1+1.

Дорофеева поделилась фото в стильном наряде и призналась, что она поняла, что движется в правильном направлении, ведь получает все больше признания.

Сейчас Надя вместе со своим мужем Владимиром Дантесом проводят время на Бали, шикарная природа, купальники, радостные лица, отдых красит!

В очередной серии снимков Дорофеева позирует в откровенном телесного цвета купальнике. Она сидит в пикантной позе на крыльце в ярком атмосферном антураже.

"Nude mood", - написала Надя, другими словами, "настроение - обнажиться!".

Поклонники, видимо, уже успели соскучиться по откровенным фото в купальнике от своей любимой певицы. Они засыпали ее комплиментами и порадовались, что у Дорофеевой рядом есть такой замечательный фотограф.

  • Купальник топ
  • Вот она - идеальность!
  • Лучшая просто
  • Красота в красивом месте
  • Фигура - просто любовь
  • Идеальная фигура
  • Как можно быть такой красивой?

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

На Бали Надя опять в своем родном цвете волос, шатенка, к которой привыкли поклонники. Но для нового клипа Надя превратилась в блондинку.

Недавно Дорофеева взорвала своих поклонников TikTok-видео: певица танцует в соблазнительном наряде с горящими ногтями. Фанаты были просто в восторге от такого поворота событий. Не повторять в домашних условиях!

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины певецНадя Дорофеева