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Идеальная пара: Виктория Бекхэм показала нежное фото с мужем в честь его 46-летия

Автор: Lite

Виктория Бекхэм очаровала сеть новым фото с мужем, которое подготовила в честь его 46-летия. Дизайнер и экс-футболист выглядят счастливыми и гармоничными.

В подписи супруга именинника написала слова любви и растопила сердца фанатов.

"Похоже, ты меня догоняешь!! Очень особенного мужа и самого невероятного папу с днем Рождени! Мы все так тебя любим", - написала Виктория, которая на год старше своего мужа. На снимке она держит Дэвида за руку, на которой красуется татуировка с ее именем.

Виктория одета в роскошное платье из собственной коллекции с кружевом, а Дэвид - в темно-синюю футболку. Виктория нежно прижалась к плечу своего мужчины, а он просто светится от счастья.

Виктория Бекхэм поздравила мужа-именинника (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Позже Виктория запостила снимок, на котором Дэвид запечатлен с воздушными шарами в виде футболистов. С чашкой кофе в руке, он позирует на фоне подарков. Похоже, Бекхэмы, как всегда, устроили себе веселое семейное торжество и еще несколько дней будут делиться фото с события.

Фанаты присоединились к поздравлениям, написав много теплых слов. Также некоторые признались, что с трудом узнают Дэвида, который стал выглядеть несколько иначе. "Ему сделали подтяжку лица? Не похож на него", "Что случилось с его лицом?", - недоумевают они.

Также мы писали, что Виктория Бекхэм раскритиковала одежду, которую выпускает популярный певец Джастин Бибер.

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