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Ідеальна пара: Вікторія Бекхем показала ніжне фото з чоловіком на честь його 46-річчя

Автор: Lite

Вікторія Бекхем зачарувала мережу новим фото з чоловіком, яке підготувала на честь його 46-річчя. Дизайнер і екс-футболіст виглядають щасливими і гармонійними.

У підписі дружина іменинника написала слова любові і розтопила серця фанатів.

"Схоже, ти мене наздоганяєш!! Дуже особливому чоловікові і найбільш неймовірного татуся з днем народження! Ми всі так тебе любимо", - написала Вікторія, яка на рік старша за свого чоловіка. На знімку вона тримає Девіда за руку, на якій красується татуювання з її ім'ям.

Вікторія одягнена в розкішну сукню з власної колекції з мереживом, а Девід - в темно-синю футболку. Вікторія ніжно притулилася до плеча свого чоловіка, а він просто світиться від щастя.

Вікторія Бекхем привітала чоловіка-іменинника (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше Вікторія запостила знімок, на якому Девід зображений з повітряними кулями у вигляді футболістів. З чашкою кави в руці, він позує на тлі подарунків. Схоже, Бекхеми, як завжди, влаштували собі веселе сімейне торжество і ще кілька днів ділитимуться фото з події.

Фанати приєдналися до привітань, написавши багато теплих слів. Також деякі зізналися, що насилу впізнають Девіда, який став виглядати трохи інакше. "Йому зробили підтяжку обличчя? Не схожий на нього", "Що сталося з його обличчям?", - дивуються вони.

Також ми писали, що Вікторія Бекхем розкритикувала одяг, який випускає популярний співак Джастін Бібер.

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