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Илона Гвоздева поделилась, как прийти в себя после родов: упражнения для ног и ягодиц

Автор: Lite

Илона Гвоздева показала, как восстанавливаться посде родов

Звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева совсем недавно стала мамой во второй раз, у хореографа родился сын, которого назвали Доминик. Теперь Илона с радостью делится с мамочками ценными советами, как вести себя с ребенком и как питаться. Гвоздева даже предупредила, чтобы они забыли о диетах.

На этот раз в своем микроблоге Илона запостила свежее видео: танцовщица и хореограф учит мамочек восстанавливаться после родов правильно. Простые упражнения для ног помогут быстрее вернуться в форму.

"Послеродовое восстановление, упражнения для ног и ягодиц.Обращаю ваше внимание на то что:

  • Уровень начальный
  • Упражнения базовые
  • Без стресса для организма
  • Без фанатизма
  • Количество повторений минимальное
  • Обязательно разогрев вначале
  • Легкий стретчинг в конце," - написала Илона.

Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva/)

Напомним, что недавно Илона назвала своих фаворитов на шоу "Танцы со звездами 2020.

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