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Ілона Гвоздьова поділилася, як прийти в себе після пологів: вправи для ніг і сідниць

Автор: Lite

Ілона Гвоздьова показала, як відновлюватися після пологів

Зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова зовсім недавно стала мамою вдруге, у хореографа народився син, якого назвали Домінік. Тепер Ілона з радістю ділиться з матусями цінними порадами, як вести себе з дитиною і як харчуватися. Гвоздєва навіть попередила, щоб вони забули про дієти.

На цей раз у своєму мікроблозі Ілона запостила свіже відео: танцівниця і хореограф вчить матусь відновлюватися після пологів правильно. Прості вправи для ніг допоможуть швидше повернутися в форму.

"Післяпологове відновлення, вправи для ніг і сідниць.Звертаю вашу увагу на те, що:

  • початковий рівень
  • Вправи базові
  • Без стресу для організму
  • Без фанатизму
  • Кількість повторень мінімальне
  • Обов'язково спочатку розігрів
  • Легкий стретчинг в кінці," - написала Ілона.

Ілона Гвоздьова (instagram.com/ilonagvozdeva/)

Нагадаємо, що нещодавно Ілона назвала своїх фаворитів на шоу "Танці з зірками 2020.

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