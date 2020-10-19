Интимные признания Дорофеевой, свадьба Остапчука и депрессия Никитюк: главные скандалы недели

Как ни крути, а скандальные новости от знаменитостей чаще всего крутятся вокруг темы личной жизни. На прошлой неделе многих звезд буквально потянуло на романтику – многие из них сделали откровенные признания и шокирующие заявления. А некоторые от слов перешли к делу, поменяв семейный статус.

Дорофеева призналась в чувствах Позитиву

Надя Дорофеева шокировала сеть признанием в чувствах своему партнеру по сцене Позитиву. Оказывается, отношения между артистами далеко не всегда были чисто дружескими. Надя и Алексей познакомились еще за 2 года до создания группы "Время и стекло" и за весь этот период пережили массу разных периодов. Недавно Надя по заданию режиссера писала текст для финального концерта группы о чувствах к Позитиву. Звезда сама была удивлена нахлынувшими чувствами от романтических воспоминаний. "Меня "мурашило" 800 раз. Я прожила разный спектр эмоций от самого начала группы, ведь мы познакомились за два года до создания "Время и Стекло". Более того, ходили на свидания... Между нами была влюбленность", – говорит супруга Владимира Дантеса.

Надя и Позитив питают взаимные чувства (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Леся Никитюк рассказала о депрессии

Позитивная экс-ведущая "Орла и Решки", оказывается, тоже может грустить и страдать от подавленного настроения. Одним из главных переломных моментов в ее жизни стал период ухода из популярной программы. По словам Леси, она была так шокирована решением руководства заменить ее Настей Коротких, что впала в депрессию и поправилась на 12 килограммов. Но к счастью, благодаря друзьям вернулась к привычному позитивному и боевому духу, а также идеальной форме. После чего представила поклонникам новый проект – "Le Маршрутки".

Леся виртуозно сбросила 12 килограммов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ани Лорак разоткровенничалась о личном

Ани Лорак не так часто откровенничает с фанатами о личном. Зато весь спектр эмоций, которые переживает артистка, фанаты могут прочувствовать в песнях популярной певицы. Так, песня "Страдаем и любим" стала настоящим отражением того, что пережила накануне звезда. "Это моя личная история. "Страдаем и любим" – очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство Любовь. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, спокойствие и тревога, слезы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдет что-то свое", – отметила она.

Ани Лорак решила быть откровенной (фото: instagram.com/anilorak)

Владимир Остапчук женился на Кристине Горняк

Владимир Остапчук и Кристина Горняк – пожалуй, самая обсуждаемая в сети пара за последние несколько дней. Причина тому – громкая свадьба шоумена и нотариуса, На торжестве, которое было устроено в элитном коттеджном городке "Золоче" под Киевом, присутствовало 45 гостей, среди которых только самые близкие люди. А остальные же могли наблюдать за ведущим и его возлюбленной с помощью соцсетей. Как Кристина, так и Владимир активно демонстрировали фанатам все в мельчайших подробностях. Пожалуй, одним из самых трогательных моментов свадьбы стал момент, когда Остапчук не смог сдержать слез во время клятвы в верности любимой жене. "Ты научила меня любить", – признался он.

Владимир и Кристина на свадьбе (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)