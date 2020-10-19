Інтимні зізнання Дорофєєвої, весілля Остапчука та депресія Никитюк: головні скандали тижня

Як не крути, а скандальні новини від знаменитостей найчастіше крутяться навколо теми особистого життя. Минулого тижня багатьох зірок буквально потягнуло на романтику – багато хто з них зробив відверті зізнання та шокуючі заяви. А деякі від слів перейшли до справи, помінявши сімейний статус.

Дорофєєва зізналася в почуттях Позитиву

Надя Дорофєєва шокувала мережу зізнанням в почуттях до свого партнера по сцені Позитиву. Виявляється, стосунки між артистами далеко не завжди були суто дружніми. Надя і Олексій познайомилися ще за 2 роки до створення групи "Время и стекло" і за весь цей період пережили масу різних періодів. Нещодавно Надя за завданням режисера писала текст для фінального концерту групи про почуття до Позитиву. Зірка сама була здивована ємоціями від романтичних спогадів. "Мене "мурашило" 800 разів. Я прожила різний спектр емоцій від самого початку групи, адже ми познайомилися за два роки до його створення. Більше того, ходили на побачення... Між нами була закоханість", – каже дружина Володимира Дантеса.

Надя і Позитив живлять взаємні почуття (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Леся Нікітюк розповіла про депресію

Позитивна екс-ведуча "Орла і Решки", виявляється, теж може сумувати і страждати від пригніченого настрою. Одним з головних переломних моментів в її житті став період відходу з популярної програми. За словами Лесі, вона була так шокована рішенням керівництва замінити її Настею Коротких, що впала в депресію і погладшала на 12 кілограмів. Але на щастя, завдяки друзям повернулася до звичного позитивного і бойового духу, а також ідеальній форми. Після чого представила шанувальникам новий проект – "Le Маршрутка".

Леся віртуозно скинула 12 кілограмів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ані Лорак розговорилася про особисте

Ані Лорак не так часто буває відверта з фанатами. Зате весь спектр емоцій, які переживає артистка, фанати можуть відчути в піснях популярної співачки. Так, пісня "Страждаємо і любимо" стала справжнім віддзеркаленням того, що пережила напередодні зірка. "Це моя особиста історія. "Страждаємо і любимо" – дуже багатогранна композиція, як, власне, і саме почуття Кохання. Адже в ньому можуть сполучатися дуже різні емоції: радість і біль, спокій і тривога, сльози і безмежне щастя. Впевнена, в цьому треку кожен знайде щось своє", – зазначила вона. Ані Лорак вирішила бути відвертою (фото: instagram.com/anilorak)

Володимир Остапчук одружився на Христині Горняк

Володимир Остапчук та Христина Горняк – мабуть, найбільш обговорювана в мережі пара за останні кілька днів. Причина тому – гучне весілля шоумена і нотаріуса, На торжестві, яке було влаштовано в елітному котеджному містечку "Золоче", що під Києвом, були присутні 45 осіб, серед яких тільки найближчі люди. А інші ж могли спостерігати за ведучим і його коханою за допомогою соцмереж. Як Христина, так і Володимир активно демонстрували фанатам все у найдрібніших подробицях. Мабуть, одним з найбільш зворушливих моментів весілля став момент, коли Остапчук не зміг стримати сліз під час клятви у вірності коханій дружині. "Ти навчила мене любити", – зізнався він.

Володимир і Христина на весіллі (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)