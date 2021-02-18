Известный продюсер раскрыл правду о Поляковой и Лободе: добиваются своего

"Они требовательные, они видят, чт хотят увидеть и услышать, и они добиваются своего", - сразу заявил Вадим. Он добавил, что также отстаивает свою точку зрения и не боится конструктивных споров, ведь в них рождается истина.

Продюсер вспомнил о небольшом творческом конфликте с Натальей Могилевской.

"Она была где-то на отдыхе, а я заканчивал ее новую песню. И она отслушивала финальный материал в непонятной мне акустической обстановке и сделала скоропалительные выводы насчет звучания песни. И был момент, когда я говорю: "Чем ты слушаешь? Ты говоришь вещи, которых реально не существует!" Она: "Нет. Я слушаю, я понимаю – оно не так должно звучать!" В конечном итоге, после отдыха она приехала сюда и послушала это здесь. Она говорит: "Лисичка, прости!" - вспомнил продюсер.

Наталья и Вадим давно сотрудничают (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

К слову, у Вадима и Натальи день рождения в один день – 2 августа. Продюсер приехал поздравить звезду и подарил ей профессиональные студийные наушники, в которых та пообещала отслушивать весь музыкальный материал.

А вот сотрудничество с другой артисткой, Светланой Лободой, началось с ссоры, спровоцированной критическим постом Вадима в известной соцсети.

"Света тогда выпустила клип "Пора домой". А я посмотрел клип и осерчал на нее. Там были пьющие и нюхающие девочки, которых тошнит в кадре. Я написал в Фейсбуке пост – песня классная, но зачем вы так… Это вкратце. И где-то через минут 20 меня набрала Нателла. Она была очень зла. Весь поток слов я не помню, но интонации были не очень приятные", - поделился Лисица.

По словам Вадима, через пару дней было собрание представителей шоу бизнеса касательно языковых квот. Именно там Вадим и Нателла встретились и поговорили лично. Через полгода Лобода связалась с продюсером, и они начали сотрудничать.

Продюсер раскрыл тонкости работы с украинскими звездами

О сложном характере Оли Поляковой продюсер ничего сказать не может. "Она мега мощная личность. Когда заходит в студию, и зажигается свет – такое все яркое. Я абсолютно не могу сказать, что она конфликтная", - отметил он.