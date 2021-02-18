Відомий продюсер розкрив правду про Полякову та Лободу: домагаються свого

"Вони вимогливі, вони бачать, шо хочуть побачити і почути, і вони домагаються свого", - відразу заявив Вадим. Він додав, що також відстоює свою точку зору і не боїться конструктивних суперечок, адже в них народжується істина.

Продюсер згадав про невеликий творчий конфлікт з Наталею Могилевською.

"Вона була десь на відпочинку, а я закінчував її нову пісню. І вона выдслухала фінальний матеріал в незрозумілій мені акустичної обстановцы і зробила поспішні висновки щодо звучання пісні. І був момент, коли я кажу: "Чим ти слухаєш? Ти говориш речі, яких реально не існує!" Вона: "Ні. Я слухаю, я розумію, що воно не так має звучати!" У підсумку, після відпочинку вона приїхала сюди і послухала це тут. Вона каже: "Лисичка, вибач!" - згадав продюсер.

Наталя і Вадим давно співпрацюють (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До речі, у Вадима і Наталії день народження в один день – 2 серпня. Продюсер приїхав привітати зірку і подарував їй професійні студійні навушники, в яких та пообіцяла відслуховувати весь музичний матеріал.

А ось співпраця з іншою артисткою, Світланою Лободою, почалася із суперечки, спровокованої критичним постом Вадима в соцмережі.

"Світла тоді випустила кліп "Пора домой". А я подивився кліп і розсердився на неї. Там були дівчата, які п'ють і нюхають, яких нудить в кадрі. Я написав у Фейсбуці пост – пісня класна, але навіщо ви так... Це коротко. І десь через хвилин 20 мене набрала Нателла. Вона була дуже зла. Весь потік слів я не пам'ятаю, але інтонації були не дуже приємні", - поділився Лисиця.

За словами Вадима, через кілька днів були збори представників шоу бізнесу щодо мовних квот. Саме там Вадим і Нателла зустрілися і поговорили особисто. Через півроку Лобода зв'язалася з продюсером, і вони почали співпрацювати.

Продюсер розкрив тонкощі роботи з українськими зірками

Про складний характер Олі Полякової продюсер нічого сказати не може. "Вона мега потужна особистість. Коли заходить в студію, запалюється світло – таке все яскраве. Я абсолютно не можу сказати, що вона конфліктна", - зазначив він.