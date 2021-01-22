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Какой красавчик! Риз Уизерспун покорила сеть редким фото с 18-летним сыном

Автор: Lite

Риз Уизерспун продемонстрировала новое фото в своем блоге. В этот раз актриса, которая любит делиться семейными снимками, запечатлена со старшим сыном - 18-летним Диконом Ризом Филлиппом. Парень и его вечно молода мама позируют на фоне природы. Они, по всей видимости, отправились на прогулку.

Риз с сыном (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Люблю его до луны", - написала главная голливудская блондинка. Одета она в простой пуховик, шапку и свитер. А Дикон - только в свитшоте. "Люблю вас обоих", "Близнецы", "Красивые", "Он уже мужчина", "Так мило", "Возраст абсолютно красивый и потрясающий", "Вы выглядите просто одинаковыми", "Ой. он просто лучшая часть вас обоих!! Отличная картинка", "Безусловная любовь", "О, боже мой, вы двое - зеркальное отражение друг друга", "Вы точно не можете ему отказать!!! Он похож на вас!!!", "Так прекрасно", - не могут налюбоваться фолловеры.

Ранее мы писали, что дочь Риз Уизерспун - Ава - также растет невероятной красавицей, похожей на свою звездную маму. Девушке уже пророчат славу актрисы или модели.

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