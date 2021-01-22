Який красень! Різ Уізерспун підкорила мережу рідкісним фото з 18-річним сином

Різ Уізерспун продемонструвала нове фото у своєму блозі. Цього разу актриса, яка любить ділитися родинними світлинами, відображена зі старшим сином - 18-річним Діконом Різом Філліппом. Хлопець і його вічно молода мама позують на тлі природи. Вони, як видно, вирушили на прогулянку.

Різ з сином (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Люблю його до місяця", - написала головна голлівудська блондинка. Одягнена вона в простий пуховик, шапку і светр. А Дікон - тільки в світшоті. "Люблю вас обох", "Близнюки", "Красиві", "Він вже чоловік", "Так мило", "Вік абсолютно красивий і приголомшливий", "Ви виглядаєте просто однаковими", "Ой. він просто найкраща частина вас обох!! Відмінна картинка", "Безумовна любов", "О, боже мій, ви двоє - дзеркальне відображення одне одного", "Ви точно не можете відмовити йому!!! Він схожий на вас!!!", "Так прекрасно", - не можуть намилуватися фоловери.

Раніше ми писали, що дочка Різ Уізерспун - Ава - також зростає неймовірною красунею, схожою на свою зоряну маму. Дівчині вже пророкують славу актриси або моделі.