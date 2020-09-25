Каменских неожиданно высказалась о судьбе дуэта Потап и Настя: по факту существует

Настя Каменских отдыхает с Потапом в Турции, но продолжает работать даже в отпуске. Она раздает дистанционные интервью и публикует уже записанные программы со своим участием. Кроме того, украинка снялась для известного американского журнала HOLA! и призентовала лирик–версию песни из нового альбома Ecléctica - Pelicula. Артистка порадовала поклонников выходом новой передачи со своим участием, где не просто угадывала песни и демнстрировала свое знание музыкального материала коллег, но и откровенничала о личном. Видео появилось на YouTube-канале "Афиша".

Так, звезда рассказала о судьбе легендарного дуэта "Потап и Настя", который приостановил свою деятельность в 2017 году.

"Потап и Настя поставили дуэт на паузу, потому что нам обоим надо поделать немножечко что-то другое. Потап и Настя будет жить вечно. Нам самом деле, у нас есть очень-очень много треков, которые можно зайти и послушать, о существовании которых вы не знали. Мы хорошее наследие оставили. Дуэт Потапа и Насти по факту существует, просто он превратился в дуэт Леши и Насти, мы точно так же творим", - заверила певица.

Настя и Потап из творческого дуэта превратились в семейный (фото: instagram.com/kamenskux)

Также она рассказала о хите группы Потапа MOZGI – "Девчонка". Оказалось, что трек был посвящен именно ей.

"Эту песню про меня Леша написал, и мне очень приятно. Там даже есть слова: "Когда будут стрелять, она не убежит. А споет будет супер-хит. Это моя девчонка. Мать моего ребенка (будущего)". Мой любимый бойз-бенд после Backstreet Boys", - заявила она.

Напомним, что ранее Настя Каменских соблазнила сеть жарким фото топлесс с одних крошечных трусиках.