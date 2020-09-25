Каменських несподівано висловилася про долю дуету Потап і Настя: за фактом існує

Настя Каменських відпочиває з Потапом в Туреччині, але продовжує працювати навіть у відпустці. Вона роздає дистанційні інтерв'ю і публікує вже записані програми зі своєю участю. Крім того, українка знялася для відомого американського журналу HOLA! і призентовала лірик–версію пісні з нового альбому Ecléctica - Pelicula. Артистка порадувала шанувальників виходом нової передачі зі своєю участю, де не просто вгадувала пісні і демнструвала своє знання музичного матеріалу колег, але і відверто розповідала про особисте. Відео з'явилося на YouTube-каналі "Афіша".

Так, зірка розповіла про долю легендарного дуету "Потап і Настя", який припинив свою діяльність у 2017 році.

"Потап і Настя поставили дует на паузу, тому що нам обом треба поробити трішечки щось інше. Потап і Настя буде жити вічно. Нам насправді, у нас є дуже-дуже багато треків, які можна зайти і послухати, про існування яких ви не знали. Ми добру спадщину залишили. Дует Потапа і Насті за фактом існує, просто він перетворився в дует Олексія і Насті, ми точно так само творимо", - запевнила співачка.

Настя і Потап з творчого дуету перетворилися в сімейний (фото: instagram.com/kamenskux)

Також вона розповіла про хіт гурту Потапа MOZGI – "Девчонка". Виявилося, що трек був присвячений саме їй.

"Цю пісню про мене Льоша написав, і мені дуже приємно. Там навіть є слова: "Когда будут стрелять, она не убежит. А споет будет супер-хит. Это моя девчонка. Мать моего ребенка (будущего)". Мій улюблений бойз-бенд після Backstreet Boys", - заявила вона.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських спокусила мережу жарким фото топлес з одних крихітних трусиках.