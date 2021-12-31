Каменских в смелом платье показала роскошное декольте и волнительные изгибы: Потап сдался

Настя Каменских с нетерпением ждет новогодней ночи – она красиво украсила загородный дом и уже успела сделать и продегустировать оливье, от которого также не отказался Потап.
Певица показала в Instagram эффектный образ для праздничного фотосета и покорила сеть женственностью и грацией.
На Насте - роскошное соблазнительное платье, подчеркнувшее ее аппетитны формы, от украинского бренда T.Mosca.
Настя вызвала фурор соблазнительным образом (фото: instagram.com/kamenskux)
Наряд из плотного трикотажного бандажного полотна деликатного небесно-голубого оттенка с фигурным лифом-вырезом на груди длины миди в точности повторяет волнительные изгибы певицы. А ногах – трендовые открытые босоножки с прозрачным устойчивым каблуком.
Волосы звезды уложены в высокую прическу. Освежающий сверкающий макияж сделан с акцентом на выразительные глаза. Она расположилась в кресле и призывно смотрит в камеру.
Настя восхищает смелыми и соблазнительными праздничными образами (фото: instagram.com/kamenskux)
А вот в самом посте Настя решила поделиться топом любимых новогодних фильмов.
"Первый день нового года создан для того, чтобы весь день валяться дома, есть и смотреть кино нон-стоп. Мой список :
Настя готова делиться праздничным настроением с поклонниками (фото: instagram.com/kamenskux)
"Секси", – не устоял перед соблазнительной женой Потап.
Поклонники Насти были без ума от пикантного наряд звезды и оценили ее горячий образ.
Напомним, что ранее Настя Каменских в красных чулках покорила дерзким ярким образом.