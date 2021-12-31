Каменских в смелом платье показала роскошное декольте и волнительные изгибы: Потап сдался

На Насте - роскошное соблазнительное платье, подчеркнувшее ее аппетитны формы, от украинского бренда T.Mosca.

Настя вызвала фурор соблазнительным образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Наряд из плотного трикотажного бандажного полотна деликатного небесно-голубого оттенка с фигурным лифом-вырезом на груди длины миди в точности повторяет волнительные изгибы певицы. А ногах – трендовые открытые босоножки с прозрачным устойчивым каблуком.

Волосы звезды уложены в высокую прическу. Освежающий сверкающий макияж сделан с акцентом на выразительные глаза. Она расположилась в кресле и призывно смотрит в камеру.

Настя восхищает смелыми и соблазнительными праздничными образами (фото: instagram.com/kamenskux)

А вот в самом посте Настя решила поделиться топом любимых новогодних фильмов.

"Первый день нового года создан для того, чтобы весь день валяться дома, есть и смотреть кино нон-стоп. Мой список :

Дневник Бриджит Джонс - такой он атмосферный, легкий, веселый и романтичный. Обожаю и буду пересматривать в 100-й раз.

Рождество на двоих - милый фильм с Эмилией Кларк

Привет семье - звездный состав актеров и классный сюжет

Пока ты спал - многие смотрели этот фильм еще в детстве. И он такой теплый и добрый, что почему бы не посмотреть еще раз?

Эта прекрасная жизнь - фильм 1946 года, но по-прежнему один из лучших, глубоких и интересных фильмов на Новый Год

Настя готова делиться праздничным настроением с поклонниками (фото: instagram.com/kamenskux)

Богатенький Риччи - если уж не "Один дома", то хоть один фильм с Маколеем Калкиным в этом списке должен был оказаться

Семьянин

Ноэль

Новая рождественская сказка - современная адаптация диккенсовской "Рождественской песни"

Все части Гарри Поттера - разве можно не добавить его в этот список? Особенно первые две части. Для разнообразия предлагаю смотреть на английском с субтитрами

"Секси", – не устоял перед соблазнительной женой Потап.

Поклонники Насти были без ума от пикантного наряд звезды и оценили ее горячий образ.