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Каменских в смелом платье показала роскошное декольте и волнительные изгибы: Потап сдался

Автор: Styler

Настя Каменских с нетерпением ждет новогодней ночи – она красиво украсила загородный дом и уже успела сделать и продегустировать оливье, от которого также не отказался Потап.

Певица показала в Instagram эффектный образ для праздничного фотосета и покорила сеть женственностью и грацией.

На Насте - роскошное соблазнительное платье, подчеркнувшее ее аппетитны формы, от украинского бренда T.Mosca.

Настя вызвала фурор соблазнительным образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Наряд из плотного трикотажного бандажного полотна деликатного небесно-голубого оттенка с фигурным лифом-вырезом на груди длины миди в точности повторяет волнительные изгибы певицы. А ногах – трендовые открытые босоножки с прозрачным устойчивым каблуком.

Волосы звезды уложены в высокую прическу. Освежающий сверкающий макияж сделан с акцентом на выразительные глаза. Она расположилась в кресле и призывно смотрит в камеру.

Настя восхищает смелыми и соблазнительными праздничными образами (фото: instagram.com/kamenskux)

А вот в самом посте Настя решила поделиться топом любимых новогодних фильмов.

"Первый день нового года создан для того, чтобы весь день валяться дома, есть и смотреть кино нон-стоп. Мой список :

  • Дневник Бриджит Джонс - такой он атмосферный, легкий, веселый и романтичный. Обожаю и буду пересматривать в 100-й раз.
  • Рождество на двоих - милый фильм с Эмилией Кларк
  • Привет семье - звездный состав актеров и классный сюжет
  • Пока ты спал - многие смотрели этот фильм еще в детстве. И он такой теплый и добрый, что почему бы не посмотреть еще раз?
  • Эта прекрасная жизнь - фильм 1946 года, но по-прежнему один из лучших, глубоких и интересных фильмов на Новый Год

Настя готова делиться праздничным настроением с поклонниками (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Богатенький Риччи - если уж не "Один дома", то хоть один фильм с Маколеем Калкиным в этом списке должен был оказаться
  • Семьянин
  • Ноэль
  • Новая рождественская сказка - современная адаптация диккенсовской "Рождественской песни"
  • Все части Гарри Поттера - разве можно не добавить его в этот список? Особенно первые две части. Для разнообразия предлагаю смотреть на английском с субтитрами

"Секси", – не устоял перед соблазнительной женой Потап.

Поклонники Насти были без ума от пикантного наряд звезды и оценили ее горячий образ.

  • Класс какое платье!
  • Это твое лучшее фото
  • Какая ты красивая
  • Ой не могу, шикарная
  • Вау , крутой образ
  • Сногсшибательная
  • Прекрасный наряд
  • Как всегда великолепна
  • Женщина мечта
  • Ты бесподобна

Напомним, что ранее Настя Каменских в красных чулках покорила дерзким ярким образом.

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Настя КаменскихПотап