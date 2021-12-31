Каменських у сміливій сукні показала розкішне декольте і хвилюючі вигини: Потап здався

Настя Каменських з нетерпінням чекає новорічної ночі - вона красиво прикрасила заміський будинок і вже встигла зробити і продегустувати олів'є, від якого також не відмовився Потап.
Співачка показала в Instagram ефектний образ для святкового фотосету і підкорила мережу жіночністю і грацією.
На Насті - розкішне спокусливе плаття, що підкреслило її апетитні форми, від українського бренду T. Mosca.
Настя викликала фурор спокусливим чином (фото: instagram.com/kamenskux)
Наряд з щільного трикотажного бандажного полотна делікатного небесно-блакитного відтінку з фігурним ліфом-вирізом на грудях довжини міді в точності повторює хвилюючі вигини співачки. А ногах - трендові відкриті босоніжки з прозорим стійким каблуком.
Волосся зірки укладене в високу зачіску. Освіжаючий блискучий макіяж зроблений з акцентом на виразні очі. Вона розташувалася в кріслі і звабливо дивиться в камеру.
Настя захоплює сміливими і спокусливими святковими образами (фото: instagram.com/kamenskux)
А ось в самому пості Настя вирішила поділитися топом улюблених новорічних фільмів.
"Перший день нового року створено для того, щоб весь день валятися вдома, їсти і дивитися кіно нон-стоп. Мій список :
Настя готова ділитися святковим настроєм з шанувальниками (фото: instagram.com/kamenskux)
"Сексі", - не встояв перед спокусливою дружиною Потап.
Шанувальники Насті були без тями від пікантного вбрання зірки і оцінили її гарячий образ.
Нагадаємо, що раніше Настя Каменских в червних панчохах підкорила сміливим яскравим образом.