Каменских в сочном мини покорила волнительными изгибами: "сплошное обаяние"

Потап и Настя Каменских улетели в гостепримную Турцию, где наслаждаются морем, солнцем и летним релаксом, правда, артистка совместила в поездке работу и отдых, и выступает на известных курортах. Но это не мешает звезде будоражить поклонников своими свежими постами, вызывающими бурную реакцию в сети.
В Instagram она показала кокетливое фото в мини.
Так, оказалось, что Настя прилетела в Турцию не на отдых, а по работе. В перывах между выступлениями она успела сходить на свидание с мужем.
Для времяпровождения с любимым она выбрала облегающее мини лимонного оттенка, подчеркнувшее волнительные изгибы звезды. Певица сделала естественный макияж в природных тонах. Она позирует на камеру и счастливо беззаботно улыбается.
Настя покрасовалась в мини и сходила на свидание с мужем (фото: instagram.com/kamenskux)
"У меня единственный выходной от концертов, и Леша ведет меня на свидание", - с улыбкой рассказала Настя поклонникам в "сторис".
Поклонники не удержались от комплиментв, которыми щедро наградили кокетливую звезду.
К слову, даже на курорте Настя добросовестно посещает спортзал и ежедневно занимается на тренажерах. Также она загорает и купает, и не упустила возможности покататься на SUP-борде.
К слову, Потап не удержался и заступился за жену, которую раскритиковали за кокетство на камеру. Он дал отпор критика в сети.