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Каменських у соковитому міні підкорила хвилюючими вигинами: "суцільна чарівність"

Автор: Ольвія Агаркова

Потап і Настя Каменських полетіли в гостинну Туреччину, де насолоджуються морем, сонцем і літнім релаксом, правда, артистка поєднала в поїздці роботу і відпочинок, і виступає на відомих курортах. Але це не заважає зірці розбурхувати шанувальників своїми свіжими постами, викликають бурхливу реакцію в мережі.

В Instagram вона показала кокетливе фото в міні.

Так, виявилося, що Настя прилетіла до Туреччини не на відпочинок, а по роботі. У перивах між виступами вона встигла сходити на побачення з чоловіком.

Для проведення часу з коханим вона вибрала облягаюче міні лимонного відтінку, що підкреслило хвилюючі вигини зірки. Співачка зробила легкий макіяж в природних тонах. Вона позує на камеру і щасливо безтурботно посміхається.

Настя покрасувалася в міні і сходила на побачення з чоловіком (фото: instagram.com/kamenskux)

"У мене єдиний вихідний від концертів, і Льоша веде мене на побачення", - з посмішкою розповіла Настя шанувальникам в "сторіс".

Шанувальники не втрималися від компліментв, якими щедро нагородили кокетливу зірку.

  • Краса
  • Фігура - вогонь
  • Фантастична
  • Гарна
  • Фігура шикарна
  • Мила, сексуальна,красива,неперевершена, суцільна чарівність!
  • Кльова дівчина
  • Настя, ви чарівні і дуже привабливі

До слова, навіть на курорті Настя сумлінно відвідує спортзал і щодня займається на тренажерах. Також вона загоряє і купає, і не упустила можливості покататися на SUP-борді.

До слова, Потап не втримався і заступився за дружину, яку розкритикували за кокетство на камеру. Він дав відсіч критика в мережі.

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Настя Каменських