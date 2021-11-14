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Катя Осадчая очаровала домашним фото: "такая милая и настоящая"

Автор: Марина Настевич

Катя Осадчая с удовольствием радует поклонников новыми снимками, демонстрируя стильные и удобные осенние образы. Впрочем, не все из них приходятся им по нраву - так, недавно ведущую в облегающем платье обвинили в излишней худобе. На этот раз звезда предстала в милом домашнем луке.

Атмосферным кадром Катя поделилась на своей странице в Instagram.

Теледива запечатлена во дворе своего загородного дома, сидящей в плетеном кресле. На Осадчей - комфортный и одновременно стильный наряд: широкие белые брюки и длинный бежевый кардиган с цветочным принтом белого цвета.

Ее волосы распущены и свободно рассыпались по плечам, а на лице нет ни капли макияжа. Ведущая смотрит в объектив с легкой загадочной улыбкой.

"Чудових вихідних!" - пожелала подписчикам Катя.

Катя Осадчая без макияжа показала уютный образ на выходные (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети оценили естественный вид Осадчей и оставили ей теплые слова в комментариях.

  • Чудових вам вихідних! Красотка!
  • Королева
  • Така гарна!
  • Хороше фото. Справжнє
  • Катенька, устали? почему скучаете? Очень любите природу, это здоровье и хорошее настроение, ВЫ ПРЕЛЕСТЬ!
  • Какая невозможная красоточка Катенька
  • Такая милая и настоящая
  • Очень красивый наряд, но жаль, что в одном цвете
  • Красавица, що тут скажешь!
  • Красавица, мама замечательная, прекрасная жена

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали трогательное фото с младшим сыном Даниилом на морском берегу.

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Катя Осадчая