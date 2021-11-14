Катя Осадчая очаровала домашним фото: "такая милая и настоящая"

Катя Осадчая с удовольствием радует поклонников новыми снимками, демонстрируя стильные и удобные осенние образы. Впрочем, не все из них приходятся им по нраву - так, недавно ведущую в облегающем платье обвинили в излишней худобе. На этот раз звезда предстала в милом домашнем луке.
Атмосферным кадром Катя поделилась на своей странице в Instagram.
Теледива запечатлена во дворе своего загородного дома, сидящей в плетеном кресле. На Осадчей - комфортный и одновременно стильный наряд: широкие белые брюки и длинный бежевый кардиган с цветочным принтом белого цвета.
Ее волосы распущены и свободно рассыпались по плечам, а на лице нет ни капли макияжа. Ведущая смотрит в объектив с легкой загадочной улыбкой.
"Чудових вихідних!" - пожелала подписчикам Катя.
Катя Осадчая без макияжа показала уютный образ на выходные (фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети оценили естественный вид Осадчей и оставили ей теплые слова в комментариях.
Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали трогательное фото с младшим сыном Даниилом на морском берегу.