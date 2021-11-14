Катя Осадча зачарувала домашнім фото: "така мила і справжня"

Теледіва відображена у дворі свого заміського будинку, коли сидить в плетеному кріслі. На Осадчій - комфортний і одночасно стильний наряд: широкі білі штани і довгий бежевий кардиган з квітковим принтом білого кольору.

Її волосся розпущене і вільно розсипалося по плечах, а на обличчі немає ні краплі макіяжу. Ведуча дивиться в об'єктив з легкою загадковою посмішкою.

"Чудових вихідних!" - побажала підписникам Катя.

Катя Осадча без макіяжу показала затишний образ на вихідні (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі оцінили природний вигляд Осадчої і залишили їй теплі слова в коментарях.