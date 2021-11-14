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Катя Осадча зачарувала домашнім фото: "така мила і справжня"

Автор: Марина Настевич

Катя Осадча із задоволенням радує шанувальників новими знімками, демонструючи стильні та зручні осінні образи. Втім, не всі з них припадають їм до вподоби - так, нещодавно ведучу в облягаючому платті звинуватили в зайвій худорбі. На цей раз зірка постала в милому домашньому луці.

Атмосферним кадром Катя поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Теледіва відображена у дворі свого заміського будинку, коли сидить в плетеному кріслі. На Осадчій - комфортний і одночасно стильний наряд: широкі білі штани і довгий бежевий кардиган з квітковим принтом білого кольору.

Її волосся розпущене і вільно розсипалося по плечах, а на обличчі немає ні краплі макіяжу. Ведуча дивиться в об'єктив з легкою загадковою посмішкою.

"Чудових вихідних!" - побажала підписникам Катя.

Катя Осадча без макіяжу показала затишний образ на вихідні (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі оцінили природний вигляд Осадчої і залишили їй теплі слова в коментарях.

  • Чудових вам вихідних! Красуня!
  • Королева
  • Така гарна!
  • Хороше фото. Справжнє
  • Катенька, втомилися? чому сумуєте? Дуже любите природу, це здоров'я і гарний настрій, ви принадність!
  • Яка неможлива красоточка Катенька
  • Така мила і справжня
  • Дуже гарне вбрання, але шкода, що в одному кольорі
  • Красуня, що тут скажеш!
  • Красуня, мама чудова, прекрасна дружина

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов показали зворушливе фото з молодшим сином Данилом на морському березі.

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Катя Осадча