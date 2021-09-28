Ким Кардашьян рассказала правду о бурной юности: поддалась дурному влиянию

Ким Кардашьян на снимках позирует в классическом образе подростка: широкие джинсы в рэперском стиле, белая футболка, кроссовки, чокер и шапка. Будущая звезда выглядит дерзкой и самоуверенной. Но оказалось, это всего лишь внешность. На самом деле Ким в душе была ребенком, готовым следовать за старшими.

Ким Кардашьян в юности (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я видела, что на днях был Национальный день дочерей, поэтому этот пост адресован моей маме и моим дочерям, когда они станут подростками, ха-ха. Норт и Чи, пожалуйста, будьте снисходительны ко мне, когда вы будете в том возрасте, в котором я была на этих фотографиях. И, мама, мне очень жаль! Я помню, как меня "посадили" здесь за то, что Кортни украла твою машину, просто чтобы проехать на ней по кварталу, и хотя я и не участвовала, у меня все равно были проблемы! Так что нам больше нечего было делать, кроме как делать фотосессии в гараже. Это никогда не была я, я просто слушала то, что говорила моя старшая сестра и друзья. Они оказали такое плохое влияние, и я была идеальна, и мне за это очень жаль!", - написала многодетная мама.