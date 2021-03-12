В корсете и на шпильках: 45-летняя Ева Лонгория покорила стройной фигурой в эффектном наряде

Ева Лонгория примерила соблазнительный образ total black, который подчеркнул все достоинства фигуры 45-летней звезды.
Фото Ева запостила в своем блоге сети Instagram.
Ева позирует в черном комбинезоне с откровенным декольте и укороченными брюками. Дополняют образ ботильоны на внушительных шпильках с вырезами на носках. Последний штрих - роскошная укладка и вечерний макияж со smoky eyes. Актриса сидит посреди необычного интерьера, задумчиво глядя в камеру.
Ева Лонгория в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)
"Текущее настроение", - написала она под снимком. "Я просто не могу налюбоваться", "Так восхитительна", "Удивительная", "О боже, как ты прекрасна", "Я в восторге от этого лука", - пишут ей фанаты.
Ева Лонгория на пляже (фото: instagram.com/evalongoria)
Ранее Ева также показала свою стройную фигуру в купальнике. Ева отправилась на отдых, по всей видимости, по случаю своего дня рождения: 15-го марта звезде "Отчаянных домохозяек" исполнится 46. На пляж она надела соблазнительное бикини, темно-синюю рубашку, а также белую шляпку. Цветущий вид знаменитости в который раз заставил фолловеров убедиться, что годы над актрисой не властны.
Ранее Ева Лонгория похвалилась своей спортивной фигурой.