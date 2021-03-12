RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У корсеті та на шпильках: 45-річна Єва Лонгорія підкорила стрункою фігурою в ефектному вбранні

Автор: Lite

Єва Лонгорія приміряла спокусливий образ total black, який підкреслив всі достоїнства фігури 45-річної зірки.

Фото Єва запостила у своєму блозі мережі Instagram.

Єва позує в чорному комбінезоні з відвертим декольте і укороченими брюками. Доповнюють образ ботильйони на значних шпильках з вирізами. Останній штрих - розкішна укладка та вечірній макіяж зі smoky eyes. Актриса сидить посеред незвичайного інтер'єру, задумливо дивлячись у камеру.

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Поточний настрій", - написала вона під знімком. "Я просто не можу намилуватися", "Така чудова", "Дивна", "О боже, яка ти прекрасна", "Я в захваті від цього лука", - пишуть їй фанати.

Єва Лонгорія на пляжі (фото: instagram.com/evalongoria)

Раніше Єва також показала свою струнку фігуру в купальнику. Єва вирушила на відпочинок, по всій видимості, з нагоди свого дня народження: 15-го березня зірці "Відчайдушних домогосподарок" виповниться 46. На пляж вона одягла спокусливе бікіні, темно-синю сорочку, а також білий капелюшок. Квітучий вигляд знаменитості вкотре змусив фоловерів переконатися, що роки над актрисою не владні.

Раніше Єва Лонгорія похвалилася своєю спортивною фігурою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України актрисамодамодельЄва Лонгорія
Читайте також
Яскраве пальто й штани кльош: Кейт Міддлтон підкорила мережу стильним весняним образом
Цьому зв'язку немає назви: Демі Мур висловилася про стосунки з нинішньою дружиною Брюса Уілліса
Прогноз погоди