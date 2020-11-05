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В коже с ног до головы: дерзкая Надя Дорофеева поразила кардинальной сменой образа

Автор: Ольвия Агаркова

Певица сменила прическу и покрасила волосы

Надя Дорофеева имеет собственный неповторимый узнаваемый стиль и вкус в одежде, а ее поклонники считают певицу модной иконой.Звезда всегда открыта для эксперементов с луками и с удовольствием примеряет оригинальные наряды и трендовые аутфиты. Так, одно из актуальных направлений – вещи из кожи – не оставило звезду равнодушной. Надя снялась в кожаном комплекте красно-коричневого глубокого оттенка и опубликовала кадры в Instagram.

На певице – ансамбль от украинского бренда the Coat. Трендовый пиджак из эко-кожи, широкие бермуды с высокой посадкой и топ-корсет, на ногах – жокейские сапоги на грубой массивной подошве, в качестве аксессуаров – модная текстильная сумочка и золотое ожерелье. Особое внимание привлекает новая прическа и коричнево-шоколадный цвет волос.

Надя Дорофеева предстала в новом образе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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"Отличный съемочный день". – заверяет в подписи к фото Надя и обещает поклонникам много новинок.

Надя Дорофеева сменила имидж (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Конфетка", – оценила образ дизайнер the Coat Катя Сильченко. "Вау!" – вторила ей продюсер Ирина Горовая.

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Напомним, что ранее Позитив показал эксклюзивные закулисные кадры с Надей Дорофеевой.

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Новости Украины Надя Дорофеева