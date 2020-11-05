В коже с ног до головы: дерзкая Надя Дорофеева поразила кардинальной сменой образа

Певица сменила прическу и покрасила волосы
Надя Дорофеева имеет собственный неповторимый узнаваемый стиль и вкус в одежде, а ее поклонники считают певицу модной иконой.Звезда всегда открыта для эксперементов с луками и с удовольствием примеряет оригинальные наряды и трендовые аутфиты. Так, одно из актуальных направлений – вещи из кожи – не оставило звезду равнодушной. Надя снялась в кожаном комплекте красно-коричневого глубокого оттенка и опубликовала кадры в Instagram.
На певице – ансамбль от украинского бренда the Coat. Трендовый пиджак из эко-кожи, широкие бермуды с высокой посадкой и топ-корсет, на ногах – жокейские сапоги на грубой массивной подошве, в качестве аксессуаров – модная текстильная сумочка и золотое ожерелье. Особое внимание привлекает новая прическа и коричнево-шоколадный цвет волос.
Надя Дорофеева предстала в новом образе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Отличный съемочный день". – заверяет в подписи к фото Надя и обещает поклонникам много новинок.
Надя Дорофеева сменила имидж (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Конфетка", – оценила образ дизайнер the Coat Катя Сильченко. "Вау!" – вторила ей продюсер Ирина Горовая.
Напомним, что ранее Позитив показал эксклюзивные закулисные кадры с Надей Дорофеевой.