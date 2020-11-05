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У шкірі з ніг до голови: зухвала Надя Дорофєєва вразила кардинальною зміною образу

Автор: Ольвія Агаркова

Співачка змінила зачіску і пофарбувала волосся

Надя Дорофєєва має власний неповторний впізнаваний стиль і смак в одязі, а її прихильники вважають співачку модною іконою. Зірка завжди відкрита для експерементів з луками і з задоволенням приміряє оригінальні вбрання і трендові аутфіти. Так. одне з актуальних напрямків – речі зі шкіри – не залишило байдужою зірку. Надя знялася в шкіряному комплекті червоно-коричневого глибокого відтінку і опублікувала кадри в Instagram.

На співачці – ансамбль від українського бренду the Coat. Трендовий піджак з еко-шкіри, широкі бермуди з високою посадкою і топ-корсет, на ногах – жокейські чоботи на грубій масивній підошві, як асесуарів – модна текстильна сумочка і золоте намисто. Особливу увагу привертає нова зачіска і коричнево-шоколадний колір волосся.

Надя Дорофєєва постала в новому образі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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Надя Дорофєєва змінила імідж (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Цукерочка", – оцінила образ дизайнер the Coat Катя Сільченко. "Вау!" – вторила їй продюсер Ірина Горова.

  • Неймовірно красива
  • Ти неймовірна
  • Яка ти ж все-таки красива
  • Шикарна
  • Просто королева
  • Фешн діва
  • Надь, тобі так личить цей образ
  • Несподіваний і красивий образ
  • Ти приголомшлива

Нагадаємо, що раніше Позитив показав ексклюзивні закулісні кадри з Надею Дорофєєвою.

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Новини України Надя Дорофеєва