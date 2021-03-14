Красивая как солнце: Оля Полякова восхитилась эффектным фотосетом 16-летней дочки

А реквизитом для съемки - кий и шары. Девушка нарисовала красивые размашистые стрелки и и выбрала персиковые тени.

Маша решила порадовать подписчиков подарками и пообещла их тем, кто правильно ответит на вопросы о ней:

1 через сколько дней ее выписали из больницы ?

2 на каких инструментах она играет?

3 как называется ее группа?

4 как зовут ее собаку ?

5 как поздравила ее мама на 16-летие ?

6 что она смотрю каждое воскресенье вечером (точное название)?

Маша Полякова покорила стильными фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Ты красивая как солнце", - оставила комплемент для дочки Оля Полякова.

Подписчики Маши постарались угадать ответы на воросы девушки, а также не обошлось без коплиментов.