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Красивая как солнце: Оля Полякова восхитилась эффектным фотосетом 16-летней дочки

Автор: Lite

На днях Маша Полякова всполошила сеть тревожными новостями – девушка экстренно попала в больницу с аппендицитом. Она показала свою палату и рассказала о пребывании в клинике. Маша уже вернулась домой и решила порадовать подписчиков эффектной фотосессией.

Маша показала в Instagram стильный фотосет со смелым макияжем и декольте. Локацией стала бильярдная.

А реквизитом для съемки - кий и шары. Девушка нарисовала красивые размашистые стрелки и и выбрала персиковые тени.

Маша решила порадовать подписчиков подарками и пообещла их тем, кто правильно ответит на вопросы о ней:

1 через сколько дней ее выписали из больницы ?
2 на каких инструментах она играет?
3 как называется ее группа?
4 как зовут ее собаку ?
5 как поздравила ее мама на 16-летие ?
6 что она смотрю каждое воскресенье вечером (точное название)?

Маша Полякова покорила стильными фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Ты красивая как солнце", - оставила комплемент для дочки Оля Полякова.

Подписчики Маши постарались угадать ответы на воросы девушки, а также не обошлось без коплиментов.

  • Красотка
  • Такая уже куколка
  • Машуля, ты невероятно красивая, классная
  • Ты горишь как огонь

Напомним, что Маша Полякова озадачила сеть танцами с капельницей. Многие посчитали такое поведение в больнице в катером в вене неуместным и даже опасным для здоровья девушки. Другие же похвалили ее за жизнерадостность.

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова
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