Красива як сонце: Оля Полякова захопилася ефектним фотосетом 16-річної доньки

А реквізитом для зйомки - кий і кулі. Дівчина намалювала красиві розмашисті стрілки і та вибрала персикові тіні.

Маша вирішила порадувати підписників подарунками і пообіцяла їх тим, хто правильно відповість на питання про неї:

1 через скільки днів її виписали з лікарні ?

2 на яких інструментах вона грає?

3 як називається її гурт?

4 як звати її собаку ?

5 як привітала її мама на 16-річчя ?

6 що вона дивиться щонеділі ввечері (точну назву)?

Маша Полякова підкорила стильними фото (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Ти красива як сонце", - залишила комплемент для доньки Оля Полякова.

Підписники Маші постаралися вгадати відповіді на питання дівчини, а також не обійшлося без коплиментов.