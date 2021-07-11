UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Красивые и счастливые: Джамала покорила стильными фото с мужем и подросшими сыновьями

Автор: Марина Настевич

Украинская певица Джамала, которая стала первой участницей "Танцев со звездами 2021", очаровала поклонников милыми семейными снимками. Звезда вместе с мужем и сыновьями украсила обложку журнала, а теперь показала и всю стильную фотосессию.

Атмосферные и трогательные фото были опубликованы в Instagram артистки.

Семейство позировало в ботаническом саду. Все они были в светлых нарядах - Джамала отдала предпочтение брючному костюму, волосы завила в локоны и сделала красивый макияж.

Подросшие сыночки Эмир-Рахман и Селим-Гирай с удовольствием снимались на руках у родителей.

Съемка получилась очень атмосферной, доброй и светлой.

Джамала с мужем и детьми устроили эффектный фотосет в саду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Розшукується новий номер Viva. Головні герої обкладинки хочуть мати пару екземплярів для близьких і рідних. Насправді ми в захваті! За декілька днів майже розкуплений багатотисячний тираж! Обожнюю, ви - найкращі", - подписала кадры певица.

Семейные фото покорили поклонников Джамалы и они оставили много теплых комментариев.

  • Самая талантливая,голосистая Певица, прекрасная Мама и красивая жена Джамала! все в одном! Люблю Вас и восхищаюсь!
  • Яка гарна та стильна родина! Фото неймовірно гармонічне - зелень та бєж - то вогонь
  • Красивые и счастливые
  • Неймовірно красиві фото, щастя вашій сім’ї
  • Які ви кльові!!!
  • Яка гарна родина і щяслива
  • Ви такі гарні
  • Ви супер класні! Щастя вам і здоров‘я всій сім‘ї
  • Які чудові фото
  • Яка Ви світла... Щасти Вам.
  • Ви прекрасні. Будьте щасливі!
  • Какая красивая пара, а детки супер, здоровья вам

Напомним, ранее Джамала с экстремальным декольте напророчила победу украинским футболистам в матче "Евро 2020".

Читайте LITE в Google News
певецДжамала