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Красиві і щасливі: Джамала підкорила стильними фото з чоловіком і підрослими синами

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Джамала, яка стала першою учасницею "Танців з зірками 2021", зачарувала шанувальників милими сімейними знімками. Зірка разом з чоловіком і синами прикрасила обкладинку журналу, а тепер показала і всю стильну фотосесію.

Атмосферні і зворушливі фото були опубліковані в Instagram артистки.

Сімейство позувало в ботанічному саду. Всі вони були в світлих нарядах - Джамала віддала перевагу брючному костюму, волосся завила в локони і зробила гарний макіяж.

Підрослі синочки Емір-Рахман і Селім-Гірай із задоволенням знімалися на руках у батьків.

Зйомка вийшла дуже атмосферною, доброю і світлою.

Джамала з чоловіком і дітьми влаштували ефектний фотосет в саду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Розшукується новий номер Viva. Головні герої обкладинки хочуть мати пару екземплярів для близьких і рідних. Насправді ми в захваті! За декілька днів майже розкуплений багатотисячний тираж! Обожнюю, ви - найкращі", - підписала кадри співачка.

Сімейні фото підкорили шанувальників Джамали і вони залишили багато теплих коментарів.

  • Найталановитіша, голосиста співачка, прекрасна Мама і красива дружина Джамала! все в одному! Люблю Вас і захоплююся!
  • Яка гарна та стильна родина! Фото неймовірно гармонічне - зелень та бєж - то вогонь
  • Красиві і щасливі
  • Неймовірно красиві фото, щастя вашій сім'ї
  • Які ви кльові!!!
  • Яка гарна родина і щяслива
  • Ви такі гарні
  • Ви супер класні! Щастя вам і здоров'я всієї сім'ї
  • Які чудові фото
  • Яка Ви світла... Щасти Вам.
  • Ви прекрасні. Будьте щасливі!
  • Яка гарна пара, а дітки супер, здоров'я вам

Нагадаємо, раніше Джамала з екстремальним декольте напророкувала перемогу українським футболістам у матчі "Євро 2020".

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певецДжамала