Я была просто "салагой" при первой беременности: Илона Гвоздева дала ценный совет мамочкам

Хореограф поделилась ценными советами с мамочками
Илона Гвоздева совсем недавно стала мамой во второй раз, у хореографа родился сын, которого назвали Доминик. Теперь Илона с радостью делится с мамочками ценными советами, как вести себя с ребенком и как питаться. Гвоздева даже предупредила, чтобы они забыли о диетах.
На этот раз в своем микроблоге Илона запостила свежий снимок: она сидит с задумчивым видом в красном халатике с кружевом. Илона решила дать советы мамам, чтобы те были более осведомленными, чем сама Гвоздева при первой беременности.
"Факты о грудном вскармливании и как наладить ГВ! Дорогие мамочки и будущие мамочки, хочу поделиться с вами важными и интересными фактами/советами про ГВ,исходя из своих наблюдений и рекомендаций врачей
Кормление грудью - это естественный процесс, который полностью удовлетворяет все базовые потребности ребенка. Молоко содержит оптимальное соотношение БЖУ, витаминов, гормонов, лактобактерий и мн.другое.
Также в молоке мамы есть антитела, которые защищают вашего малыша от инфекций. Состав молока может меняться в зависимости от потребностей ребенка в данный момент. Кормление грудью помогает быстрее восстановиться после родов. Размер и форма груди не влияют на количество молока.
Принципы успешного ГВ:
Мне кажется, при 1-й я была просто "салагой" и не знала даже и половины, о чем сейчас написала. Так что берите на заметку", - поделилась Илона.
Напомним, что недавно Илона назвала своих фаворитов на шоу "Танцы со звездами 2020.