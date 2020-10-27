Я була просто "салагою" при першій вагітності: Ілона Гвоздьова дала цінну пораду матусям

Ілона Гвоздьова зовсім недавно стала мамою вдруге, у хореографа народився син, якого назвали Домінік. Тепер Ілона з радістю ділиться з матусями цінними порадами, як вести себе з дитиною і як харчуватися. Гвоздєва навіть попередила, щоб вони забули про дієти.

На цей раз у своєму мікроблозі Ілона запостила свіжий знімок: вона сидить з задумливим виглядом в червоному халатику з мереживом. Ілона вирішила дати цінні поради, аби матусі знали більше, ніж сама танцюристка під час першої вагітності.

Ілона зізналася, що багато чого раніше не знала сама (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Факти про грудне годуванні і як його налагодити! Дорогі матусі і майбутні матусі, хочу поділитися з вами важливими і цікавими фактами/порадами про, це мої спостереження і рекомендації лікарів.

Годування грудьми - це природний процес, який повністю задовольняє всі базові потреби дитини. Молоко містить оптимальне співвідношення вітамінів, гормонів, лактобактерій та багато іншого.

Також у молоці мами є антитіла, які захищають вашого малюка від інфекцій. Склад молока може змінюватися в залежності від потреб дитини в даний момент. Годування груддю допомагає швидше відновитися після пологів. Розмір і форма грудей не впливають на кількість молока.

Принципи успішного ГВ:

протягом 1 години після народження малюка прикладання до грудей,

Спільне перебування мами і Лялі після народження,

Правильне прикладання малюка до грудей,

Годування малюка на першу вимогу,

Годувати можна через кожні 2-3 години, щогодини і так звані кластерні годування (малюк їсть серіями протягом тривалого часу, перебуваючи на грудях),

До кінця першого місяця життя діти поступово самі формують режим дня і прийом їжі,

Дуже важливі нічні годування грудьми,

Малюк, який знаходиться виключно на ГГ не потребує допоювання водою,

Груди не вимагають частого миття,

Додаткові зціджування не потрібні. При правильній організації вигодовування молока виробляється рівно стільки, скільки потрібно дитині. Зціджування необхідно при проблемах: вимушене розлучення матері з дитиною, лактостаз або вихід мами на роботу і т. д.

Небажано використання пляшечок та іграшок. Вони можуть спровокувати проблеми. Якщо необхідний догодовування, то його слід давати тільки з несосательных предметів (чашки, ложки, склянки, піпетки або шприця без голки).

Мені здається, під час першої вагітності я була просто "салагою" та не знала навіть і половини, про що зараз написала. Так що беріть на замітку", - поділилася Ілона.

Нагадаємо, що зовсім недавно Ілона назвала своїх фаворитів на шоу "Танці з зірками 2020".