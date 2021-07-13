В крошечном бикини на яхте: Белла Хадид засыпала сеть горячими пляжными фото

Белла Хадид сейчас находится на юге Франции, где проходит Каннский кинофестиваль. Модель прибыла на Лазурное побережье работать - ежедневно она блистает на красной дорожке и посещает светские события. Но в перерывах, конечно же, находит время на морские прогулки с друзьями и романтические свидания с любимым мужчиной.

Белла Хадид стала звездой Каннского фестиваля, заинтриговав также новостями о личной жизни. Так, девушка показала своего нового возлюбленного, которым оказался арт-директор Марк Калман. Сейчас пара проводит время на пляжах, не прячась от папарацци. Хотя ранее они пытались сохранить свои отношения в тайне. Тем не менее, Белла, по словам инсайдеров, рада, что может наконец поделиться своим счастьем.

Белла Хадид в Каннах (фото: instagram.com/bellahadid)

На днях пара вместе с компанией друзей отправилась на морскую прогулку на яхте. Девушка сделала массу фото в бикини, а также в стильном образе. Вместо верха от купальника она завязала полупрозрачный платок, а также надела трендовые широкие джинсы. Не забыла любительница летних аксессуаров о многочисленных браслетах на руку, а также поясе в виде бус и крупных сережках-кольцах. В целом получилось стильно и по-летнему беззаботно! Берем на заметку.