У крихітному бікіні на яхті: Белла Хадід засипала мережу гарячими пляжними фото

Белла Хадід зараз знаходиться на півдні Франції, де проходить Каннський кінофестиваль. Модель прибула на Лазурне узбережжя працювати - щодня вона блищить на червоній доріжці і відвідує світські події. Але в перервах, звичайно ж, знаходить час на морські прогулянки з друзями і романтичні побачення з коханим чоловіком.

Белла Хадід стала зіркою Каннського фестивалю, заінтригувавши також новинами про особисте життя. Так, дівчина показала свого нового коханого, яким виявився арт-директор Марк Калман. Зараз пара проводить час на пляжах, не ховаючись від папараці. Хоча раніше вони намагалися зберегти свої відносини в таємниці. Тим не менш, Белла, за словами інсайдерів, рада, що може нарешті поділитися своїм щастям.

Белла Хадід в Каннах (фото: instagram.com/bellahadid)

Днями пара разом з компанією друзів вирушила на морську прогулянку на яхті. Дівчина зробила масу фото в бікіні, а також в стильному образі. Замість верху від купальника вона зав'язала напівпрозору хустку, а також одягла трендові широкі джинси. Не забула любителька літніх аксесуарів про численні браслетих на руку, а також пояс у вигляді бус і великі сережки-кільця. В цілому вийшло стильно і по-літньому безтурботно! Беремо до уваги!