В крошечных шортах и с голой грудью: Бритни Спирс выложила в сеть обнаженные фото

39-летняя Бритни Спирс, которая всеми силами пыталась избавиться от опеки отца, решила показать свой нрав и свободолюбие.
Певица запостила несколько снимков топлес.
Бритни Спирс и раньше любила откровенные фото. Но новые посты просто ошарашили фанатов. Певица позирует в одних крошечных джинсовых шортах, которые расстегнула для большего эффекта. Голую грудь Бритни прикрывает руками. На одном фото артистка добавила пару звездочек, имитирующих соски.
Такая откровенность натолкнула фанатов на мысль, что Спирс бунтует. Другая половина фанатов, впрочем, предположила, что она вновь подает какие-то знаки. Нашлись и те, кто возмутился таким поведением матери двоих детей. Ведь сыновья Бритни часто появляются на в ее блоге и наверняка видят, чем делится их мама.
Напомним, не так давно певица показала новые фото подросших детей от Кевина Федерлайна. 15-летний Шон Престон и 14-летний Джейден Смит в хороших отношениях с мамой и часто видятся с ней.