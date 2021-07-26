В крошечных шортах и с голой грудью: Бритни Спирс выложила в сеть обнаженные фото

39-летняя Бритни Спирс, которая всеми силами пыталась избавиться от опеки отца, решила показать свой нрав и свободолюбие.

Бритни Спирс и раньше любила откровенные фото. Но новые посты просто ошарашили фанатов. Певица позирует в одних крошечных джинсовых шортах, которые расстегнула для большего эффекта. Голую грудь Бритни прикрывает руками. На одном фото артистка добавила пару звездочек, имитирующих соски.

Бритни Спирс показала соблазнительные фото (фото: instagram.com/britneyspears)

Такая откровенность натолкнула фанатов на мысль, что Спирс бунтует. Другая половина фанатов, впрочем, предположила, что она вновь подает какие-то знаки. Нашлись и те, кто возмутился таким поведением матери двоих детей. Ведь сыновья Бритни часто появляются на в ее блоге и наверняка видят, чем делится их мама.