У крихітних шортах і з голими грудьми: Брітні Спірс виклала в мережу оголені фото

39-річна Брітні Спірс, яка всіма силами намагалася позбутися опіки батька, вирішила показати свою вдачу і волелюбність.
Співачка запостила кілька знімків топлес.
Брітні Спірс і раніше любила відверті фото. Але нові пости просто ошелешили фанатів. Співачка позує в одних крихітних джинсових шортах, які розстебнула для більшого ефекту. Голі груди Брітні прикриває руками. На одному фото артистка додала пару зірочок, що імітують соски.
Така відвертість наштовхнула фанатів на думку, що Спірс бунтує. Інша половина фанатів, втім, припустила, що вона знову подає якісь знаки. Знайшлися і ті, хто обурився такою поведінкою матері двох дітей. Адже сини Брітні часто з'являються на в її блозі і напевно бачать, чим ділиться їх мама.
Нагадаємо, не так давно співачка показала нові фото підросли дітей від Кевіна Федерлайна. 15-річний Шон Престон і 14-річний Джейден Сміт в хороших відносинах з мамою і часто бачаться з нею.