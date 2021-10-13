Том Круз шокировал неузнаваемым внешним видом: как менялось с годами лицо актера

Ранее Том Круз всегда отрицал вмешательство в свою внешность со стороны мастеров бьюти-индустрии. Несмотря на то что молодой внешний вид и отсутствие морщин актера, которому в следующем году исполнится 60, говорят об обратном. Сравнив фото Тома, можно смело утверждать, что актер, как минимум, делал операцию на носу, пересадку волос, ботокс, а также поставил виниры на зубах. Что касается последних вмешательств во внешность звезды, здесь явно не обошлось без подтяжки лица и шеи, уверена доктор Элис Хеншоу.

Том Круз на матче (фото: twitter.com/jessehawken)

"Часто хирургическая процедура, такая как пластика платизмы, или подтяжка шеи в сочетании с подтяжкой средней части лица, может вызвать подобный отек в этих областях, а шрамы легко замаскировать", - говорит она. Также Элис уверена, что Том прибегал к пересадке волос: "К 60 годам линия волос Тома осталась относительно прежней, хотя и немного истончилась, что говорит о том, что ему, возможно, делали пересадку волос".

Как бы там ни было, Том Круз в любом виде остается секс-символом. Предлагаем полюбоваться знаменитым красавцем в разные периоды его жизни.

Том Круз в разные периоды жизни (фото: Getty Images)