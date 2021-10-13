Том Круз шокував невпізнанним зовнішнім виглядом: як змінювалося з роками обличчя актора

Раніше Том Круз завжди заперечував втручання в свою зовнішність з боку майстрів б'юті-індустрії. Незважаючи на те що молодий зовнішній вигляд і відсутність зморшок актора, якому в наступному році виповниться 60, говорять про зворотне. Порівнявши фото Тома, можна сміливо стверджувати, що актор, як мінімум, робив операцію на носі, пересадку волосся, ботокс, а також поставив вініри на зубах. Що стосується останніх втручань у зовнішність зірки, тут явно не обійшлося без підтяжки обличчя і шиї, впевнена доктор Еліс Хеншоу.

Том Круз на матчі (фото: twitter.com/jessehawken)

"Часто хірургічна процедура, така як пластика платізми, або підтяжка шиї в поєднанні з підтяжкою середньої частини обличчя, може викликати подібний набряк в цих областях, а шрами легко замаскувати", - говорить вона. Також Еліс впевнена, що Том вдавався до пересадки волосся: "До 60 років лінія волосся Тома залишилася відносно такою ж, хоча і трохи стоншилася, що говорить про те, що йому, можливо, робили пересадку волосся".

Як би там не було, Том Круз в будь-якому вигляді залишається секс-символом. Пропонуємо помилуватися знаменитим красенем в різні періоди його життя.

Том Круз в різні періоди життя (фото: Getty Images)