"Холостячка" Ксения Мишина оконфузилась во время "изнасилования" (видео)

Известная украинская актриса, а теперь еще и первая "Холостячка" Ксения Мишина показала сцену с изнасилованием, во время которой с ней произошел конфуз.

Красотка опубликовала в своем Insragram-stories кадры со съемок нового сериала "Клятва врача".

На рабочем видео показана сцена, в которой героиню Ксении пытается изнасиловать мужчина в кабинете. Но вдруг в дверь стучат. Насильник кричит: "Занято", а Ксения - "Помогите".

Когда дверь открывается, входит третий актер в белом халате. В этот момент "насильник" и его "жертва" опрокидывают стол и падают на пол. Затем в кадре слышен смех всех троих и съемочной группы.

С Ксенией Мишиной случился конфуз на съемках

Ксения Мишина прославилась благодаря участию в известном украинском сериале "Крепостная". Позже красотка приняла участие в "Танцах со звездами" 2019, и в паре с Женей Котом этот сезон выиграла.

А осенью 2020-го стартовал новый проект, где Мишина стала главной героиней - "Холостячка". Здесь она каждую пятницу в 19:00 выбирает себе суженого.

У актрисы есть сын по имени Платон, которому весной 2020 года исполнилось восемь лет. Подробности личной жизни Мишина старается не афишировать.

Ранее мы писали, что на шоу "Холостячка" начались разборки из-за нового мужчины, который внес смуту в мужской коллектив.

Также сообщалось, что влюбленный в "Холостячку" телеведущий разрисовал свое авто ее портретом.