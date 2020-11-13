"Холостячка" Ксенія Мішина оконфузилася під час "зґвалтування" (відео)

Відома українська актриса, а тепер ще й перша "Холостячка" Ксенія Мішина показала сцену зі зґвалтуванням, під час якої з нею стався конфуз.

Красуня опублікувала у своєму Insragram-stories кадри зі зйомок нового серіалу "Клятва лікаря".

На робочому відео показана сцена, в якій героїню Ксенії намагається зґвалтувати чоловік у кабінеті. Але раптом у двері стукають. Ґвалтівник кричить: "Зайнято", а Ксенія - "Допоможіть".

Коли двері відчиняються, входить третій актор в білому халаті. У цей момент "ґвалтівник" і його "жертва" перекидають стіл і падають на підлогу. Потім у кадрі чути сміх усіх трьох і знімальної групи.

З Ксенією Мішиною трапився конфуз на зйомках

Ксенія Мішина прославилася завдяки участі у відомому українському серіалі "Кріпосна". Пізніше красуня взяла участь у "Танцях з зірками" 2019, і в парі з Женею Котом цей сезон виграла.

А восени 2020-го стартував новий проект, де Мішина стала головною героїнею - "Холостячка". Тут вона щоп'ятниці о 19:00 вибирає собі судженого.

У актриси є син на ім'я Платон, якому навесні 2020 року виповнилося вісім років. Подробиці особистого життя Мішина намагається не афішувати.

Раніше ми писали, що на шоу "Холостячка" почалися розборки через нового чоловіка, який вніс сум'яття в чоловічий колектив.

Також повідомлялося, що закоханий у "Холостячку" телеведучий розмалював своє авто її портретом.