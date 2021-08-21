"Куда там Кардашьян!" Слава Каминская озадачила аппетитными формы в откровенном монокини

Звезда повернулась к камере спиной так, что поклонники смогли оценить ее аппетитные упругие ягодицы. На эффектном кадре Слава предстала с ярким макияжем с акцентом на глаза, завила рыжие волосы в красивые локоны и приняла томную позу и выгодный ракурс перед камерой.

Слава Каминская показала роскошные формы (фото: instagram.com/babaslavka)

"Просто захотелось выложить свою ж….пу. Спасибо фотошопу. Ничего личного", - как всегда с юмором подписала соблазнительное фото знаменитость.

Поклонники и друзья подхватили шутливый тон Славы и оставили немало веселых и смешных комментариев, а также комплименты.