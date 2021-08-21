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"Куда там Кардашьян!" Слава Каминская озадачила аппетитными формы в откровенном монокини

Автор: Styler

Слава Каминская любит провоцировать сетевую публику – она то и дело подбрасывает темы для обсуждения подписчикам, делает это с юмором и мастерски интригует. Так, недавно она отдохнула в Одессе с бывшим супругом Эдгаром Каминским и детьми, и вначале попыталась скрыть своего спутника, но прозорливые поклонники тут же все разузнали. Они стали гадать – воссоединились ли эксы и активно советовать бывшим супругам вновь сойтись. Также Слава часто публикует весьма пикантные кадры со своим участием, чем лишь подогревает активные обсуждения вокруг своей персоны.

Например, певица показала в Instagram провокационный кадр в пестром монокини.

Звезда повернулась к камере спиной так, что поклонники смогли оценить ее аппетитные упругие ягодицы. На эффектном кадре Слава предстала с ярким макияжем с акцентом на глаза, завила рыжие волосы в красивые локоны и приняла томную позу и выгодный ракурс перед камерой.

Слава Каминская показала роскошные формы (фото: instagram.com/babaslavka)

"Просто захотелось выложить свою ж….пу. Спасибо фотошопу. Ничего личного", - как всегда с юмором подписала соблазнительное фото знаменитость.

Поклонники и друзья подхватили шутливый тон Славы и оставили немало веселых и смешных комментариев, а также комплименты.

  • Как Кайли Дженер, из клипа Карди Би, но лучше
  • Нужно нам чем-то любоваться
  • Какая прелестная мадам
  • Шикарная
  • Класс
  • Конфетка
  • С юмором и чувством меры. Классно
  • Куда там той Кардашьян
  • Залюбуешься

Кстати, ранее Слава Каминская уже публиковала кадры из этого же соблазнительного фотосета в купальнике и вызвала фурор в сети.

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Слава КаминскаяНеАнгелы