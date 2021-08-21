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"Куди там Кардашьян!"Слава Камінська спантеличила апетитними форми у відвертому монокіні

Автор: Styler

Слава Камінська любить провокувати мережеву публіку - вона раз у раз підкидає теми для обговорення підписникам, робить це з гумором і майстерно інтригує. Так, нещодавно вона відпочила в Одесі з колишнім чоловіком Едгаром Камінським і дітьми, і спочатку спробувала приховати свого супутника, але прозорливі шанувальники тут же все дізналися. Вони стали гадати – чи возз'єдналися екси, і активно радити колишньому подружжю знову зійтися. Також Слава часто публікує вельми пікантні кадри зі своєю участю, чим лише підігріває активні обговорення навколо своєї персони.

Наприклад, співачка показала в Instagram провокаційний кадр у строкатому монокіні.

Зірка повернулася до камери спиною так, що шанувальники змогли оцінити її апетитні пружні сідниці. На ефектному кадрі Слава постала з яскравим макіяжем з акцентом на очі, завила руде волосся в красиві локони і прийняла томну позу і вигідний ракурс перед камерою.

Слава Камінська показала розкішні форми (фото: instagram.com/babaslavka)

"Просто захотілося викласти свою ж....пу. Спасибі фотошопу. Нічого особистого", - як завжди з гумором підписала спокусливе фото знаменитість.

Шанувальники і друзі підхопили жартівливий тон Слави і залишили чимало веселих і смішних коментарів, а також компліменти.

  • Як Кайлі Дженер, з кліпу Карді Бі, але краще
  • Потрібно нам чимось милуватися
  • Яка чарівна мадам
  • Шикарна
  • Клас
  • Цукерочка
  • З гумором і почуттям міри. Добре
  • Куди там тій Кардашьян
  • Замилуватися

До речі, раніше Слава Камінська вже публікувала кадри з цього ж спокусливого фотосету у купальнику і викликала фурор в мережі.

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Слава КамінськаНеАнгелы