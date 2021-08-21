"Куди там Кардашьян!"Слава Камінська спантеличила апетитними форми у відвертому монокіні

Зірка повернулася до камери спиною так, що шанувальники змогли оцінити її апетитні пружні сідниці. На ефектному кадрі Слава постала з яскравим макіяжем з акцентом на очі, завила руде волосся в красиві локони і прийняла томну позу і вигідний ракурс перед камерою.

Слава Камінська показала розкішні форми (фото: instagram.com/babaslavka)

"Просто захотілося викласти свою ж....пу. Спасибі фотошопу. Нічого особистого", - як завжди з гумором підписала спокусливе фото знаменитість.

Шанувальники і друзі підхопили жартівливий тон Слави і залишили чимало веселих і смішних коментарів, а також компліменти.