Квиткова и Добрынин взорвали сеть зажигательным танцем с крохой сыном

Экс-"Холостяк" Никита Добрынин и его жена, блогер Даша Квиткова менее 2 месяцев назад стали родителями и привыкают к своей новой жизни с малышом Львом, не забывая делиться смешными и милыми моментами с поклонниками. Так, пара устроила зажигательные танцы вместе с крохой сыном.

Веселое видео Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

Даша одета в серый топ и свободную черную рубашку, а Никита - в черных домашних брюках и с голым торсом. Ведущий держит на руках маленького Льва, и они с супругой начинают забавно танцевать.

"...и встречайте на паркете...", - интригующе подписала ролик Квиткова.

Пользователи сети пришли в восторг от энергичной семейки и засыпали их комплиментами, при этом многие заявили, что лучший на видео - однозначно Лев.