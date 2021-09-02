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Квиткова и Добрынин взорвали сеть зажигательным танцем с крохой сыном

Автор: Марина Настевич

Экс-"Холостяк" Никита Добрынин и его жена, блогер Даша Квиткова менее 2 месяцев назад стали родителями и привыкают к своей новой жизни с малышом Львом, не забывая делиться смешными и милыми моментами с поклонниками. Так, пара устроила зажигательные танцы вместе с крохой сыном.

Веселое видео Даша опубликовала на своей странице в Instagram.

Даша одета в серый топ и свободную черную рубашку, а Никита - в черных домашних брюках и с голым торсом. Ведущий держит на руках маленького Льва, и они с супругой начинают забавно танцевать.

"...и встречайте на паркете...", - интригующе подписала ролик Квиткова.

Пользователи сети пришли в восторг от энергичной семейки и засыпали их комплиментами, при этом многие заявили, что лучший на видео - однозначно Лев.

  • Супер. Только Лев- лучший, сори родители
  • Лёва сладун
  • Дуже гарна сім'я
  • По-моему, Лёва в шоке
  • Уххх яка пара
  • Лев прекрасен! Ну просто милота....такой сладкий
  • Извините, но Лев- самый крутой из вас
  • Радію за вашого синочка! Мати таких класних батьків це круто!
  • Вау, які ви класні усі троє
  • Самые лучшие, стильные, веселые, искренние!!!
  • Дуже мімішно

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, как материнство изменило ее жизнь.

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Никита ДобрынинДаша Квиткова