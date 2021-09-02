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Квіткова і Добринін підірвали мережу запальним танцем з крихіткою сином

Автор: Марина Настевич

Екс-"Холостяк" Микита Добринін і його дружина, блогер Даша Квіткова менше 2 місяців тому стали батьками і звикають до своєї нового життя з малюком Левом, не забуваючи ділитися смішними і милими моментами з шанувальниками. Так, пара влаштувала запальні танці разом з малюком сином.

Веселе відео Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Даша одягнена в сірий топ і вільну чорну сорочку, а Микита - в чорних домашніх брюках і з голим торсом. Ведучий тримає на руках маленького Лева, і вони з дружиною починають кумедно танцювати.

"...і зустрічайте на паркеті...", - інтригуюче підписала ролик Квіткова.

Користувачі мережі прийшли в захват від енергійної сімейки і засипали їх компліментами, при цьому багато хто заявив, що кращий на відео - однозначно Лев.

  • Супер. Тільки Лев - найкращий, сорі батьки
  • Льова сладун
  • Дуже гарна сім'я
  • По-моєму, Льова в шоці
  • Уххх яка пара
  • Лев прекрасний! Ну просто милота....такий солодкий
  • Вибачте, але Лев - найкрутіший з вас
  • Радію за вашого синочка! Мати таких класних батьків це круто!
  • Вау, які ви класні усі троє
  • Найкращі, стильні, веселі, щирі!!!
  • Дуже мімішно

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова розповіла, як материнство змінило її життя.

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Микита ДобринінДаша Квиткова