Квиткова заговорила о разводе с Добрыниным: "мы попали в зону турбулентности"

По словам Даши, Никита увез ее в Барселону, чтобы они побыли только вдвоем. Их сын Лев остался в Киеве с мамой девушки. В Испании супруги много гуляли, наслаждались вкусной едой и общались, пытаясь услышать друг друга и заново сблизиться.

"Развод после рождения первого ребёнка - довольно распространенная картина. По статистике, большинство браков распадаются в первый год родительства. После рождения малыша отношения в паре переходят на новый уровень (из парных - в отношения троих). С одной стороны, это делает семью более устойчивой, а с другой - такие отношения отдаляют пару друг от друга, дистанциирование происходит за счет большего внимания к ребенку. Как-то мне мой знакомый сказал фразу: "мы боимся становиться родителями, потому что нам страшно за то, какими наши отношения станут после", - написала Квиткова.

Девушка добавила, что с конфликтами сталкиваются все без исключения, но пройти этот кризисный этап и выйти из него удается не всем.

В таком случае парам нужно заново обо всем договориться и пойти на какие-то компромиссы.



"Именно поэтому нужно договориться о новых правилах жизни, перераспределить обязанности, в каких-то вопросах пойти на компромиссы в ущерб своим привычным желаниям - на этом фоне и возникает множество конфликтов, ссор и недопонимания. Это стресс для обоих родителей, следовательно и для ребёнка тоже, он же все чувствует", - считает победительница "Холостяка".

При этом Даша заявила, что расставаться они с Никитой не хотят, ведь они любят друг друга. В этой поездке они пытались лучше понять друг друга и вернуть романтику в отношения.



"Мы попали в эту зону турбулентности. Но расставаться никто не хочет - это проще простого. Мы любим друг друга, поэтому учимся заново слушать и слышать, понимать и коммуницировать. На выходные муж увез меня на свидание в Барселону, чтобы мы остались вдвоём и снова прочувствовали романтику в отношениях. Пытались понять причины и мотивы поведения другого, а не только отстаивать свои требования. В это время у двоих было ощущение, будто мы впервые познакомились и у нас первое свидание", - поделилась молодая мама.

Даша Квиткова и Никита Добрынин улетели вдвоем в Испанию, чтобы обо всем поговорить и насладиться друг другом (фото: instagram.com/kvittkova)

Ответила она и на обвинения в том, что они бросили маленького ребенка.



"Мы лучшие родители для своего сына. Ему лучше, когда родители вместе, спокойные и не истеричные. Чем когда папа и мама ссорятся, выясняют отношения, нервничают и кричат. Пожалуйста, общайтесь, старайтесь видеть не только свои интересы. Помните о своей важной цели и приоритетных ценностях", - написала Квиткова.

Даша Квиткова и Никита Добрынин смогли договориться о новым правилах в семье (фото: instagram.com/kvittkova)