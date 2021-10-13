Квіткова заговорила про розлучення з Добриніним: "ми потрапили в зону турбулентності"

За словами Даші, Микита відвіз її в Барселону, щоб вони побули тільки удвох. Їх син Лев залишився в Києві з мамою дівчини. В Іспанії подружжя багато гуляли, насолоджувалися смачною їжею і спілкувалися, намагаючись почути один одного і заново зблизитися.

"Розлучення після народження першої дитини - досить поширена картина. За статистикою, більшість шлюбів розпадаються в перший рік батьківства. Після народження малюка відносини в парі переходять на новий рівень (з парних - у відносини трьох). З одного боку, це робить сім'ю більш стійкою, а з іншого - такі відносини віддаляють пару один від одного, дистанціювання відбувається за рахунок більшої уваги до дитини. Якось мені мій знайомий сказав фразу: "ми боїмося ставати батьками, тому що нам страшно за те, якими наші відносини стануть після", - написала Квіткова.

Дівчина додала, що з конфліктами стикаються всі без винятку, але пройти цей кризовий етап і вийти з нього вдається не всім.

В такому випадку парам потрібно заново про все домовитися і піти на якісь компроміси.



"Саме тому потрібно домовитися про нові правила життя, перерозподілити обов'язки, в якихось питаннях піти на компроміси на шкоду своїм звичним бажанням - на цьому тлі і виникає безліч конфліктів, сварок і непорозуміння. Це стрес для обох батьків, отже і для дитини теж, він же все відчуває", - вважає переможниця "Холостяка".

При цьому Даша заявила, що розлучатися вони з Микитою не хочуть, адже вони люблять один одного. У цій поїздці вони намагалися краще зрозуміти один одного і повернути романтику у відносини.



"Ми потрапили в цю зону турбулентності. Але розлучатися ніхто не хоче - це простіше простого. Ми любимо один одного, тому вчимося заново слухати і чути, розуміти і комунікувати. На вихідні чоловік відвіз мене на побачення в Барселону, щоб ми залишилися удвох і знову відчули романтику у відносинах. Намагалися зрозуміти причини і мотиви поведінки іншого, а не тільки відстоювати свої вимоги. В цей час у двох було відчуття, ніби ми вперше познайомилися і у нас перше побачення", - поділилася молода мама.

Даша Квіткова і Микита Добринін полетіли удвох в Іспанію, щоб про все поговорити і насолодитися один одним (фото: instagram.com/kvittkova)

Відповіла вона і на звинувачення в тому, що вони кинули маленьку дитину.



"Ми найкращі батьки для свого сина. Йому краще, коли батьки разом, спокійні і не істеричні. Чим коли тато і мама сваряться, з'ясовують стосунки, нервують і кричать. Будь ласка, спілкуйтеся, намагайтеся бачити не тільки свої інтереси. Пам'ятайте про свою важливу мету і пріоритетні цінності", - написала Квіткова.

Даша Квіткова і Микита Добринін змогли домовитися про нові правила в сім'ї (фото: instagram.com/kvittkova)