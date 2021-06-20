Леся Никитюк рассекретила доходы и удивила историей о родителях: "нас ограбили"

"За прошлый год у меня было одно шоу "Кто сверху?" на канале и мы все почти просидели без работы, я очень рада, что я успела попасть в этот вагон соцсетей и молодежи", — призналась Леся, число подписчиков которой в фотоблоге достигает 3,7 млн.

К слову, в семье Леси в начале июня случилось знаменательное событие – ее родители отметили 40-летие совместной жизни! Заботливая дочь подарила родным людям изящные обручальные кольца, ведь именно с ними связанна не самая приятная семейная история.

Леся рассказала романтическую историю о "рубиновой свадьбе" родителей

"Когда-то, в детстве, когда мы были маленькими с братом, нас ограбили и украли все золото - 2 обручалки и кольцо, которое папа подарил маме на помолвку. Я купила им из серебра, но классные, современные обручальные кольца, угадала с размером. Я хотела, чтобы был сюрприз. Пошла в магазин, купила им по кольцу. Мама варила вареники, папа подошел: "Давай я тебе вареники помогу лепить". Мама: "Ой, иди, что ты там умеешь?!", поворачивается, а он стоит с обручальным кольцом, надел ей на пальчик", - рассказала она о романтичном семейном эпизоде.

Родители Леси в этом году отметили 40-летие совместной жизни (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Затем счастливые "молодожены" устроили семейный фотосет и отпраздновали знаменательную дату праздничным ужином.