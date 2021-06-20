Леся Нікітюк розсекретила доходи і здивувала історією про батьків: "нас пограбували"

"За минулий рік у мене було одне шоу Хто зверху?" на каналі і ми всі майже просиділи без роботи, я дуже рада, що я встигла потрапити в цей вагон соцмереж і молоді", — зізналася Леся, число підписників якої у фотоблозі досягає 3,7 млн.

До слова, в родині Лесі на початку червня сталася знаменна подія - її батьки відзначили 40-річчя спільного життя! Дбайлива дочка подарувала рідним людям витончені обручки, адже саме з ними пов'язана не найприємніша сімейна історія.

Леся розповіла романтичну історію про "рубінове весілля" батьків

"Колись, в дитинстві, коли ми були маленькими з братом, нас пограбували і вкрали все золото - 2 обручки і каблучку, яку тато подарував мамі на заручини. Я купила їм зі срібла, але класні, сучасні обручки, вгадала з розміром. Я хотіла, щоб був сюрприз. Пішла в магазин, купила їм по каблуці. Мама варила вареники, тато підійшов: "Давай я тобі вареники допоможу ліпити". Мама: "Ой, йди, що ти там вмієш?!", повертається, а він стоїть з обручкою, вдягнув їй на пальчик", - розповіла вона про романтичний сімейний епізод.

Батьки Лесі цього року відзначили 40-річчя спільного життя (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Потім щасливі "молодята" влаштували сімейний фотосет і відсвяткували замінну дату святковою вечерею.