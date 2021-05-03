Лесю Никитюк в соблазнительном топе и лосинах заподозрили в новом романе: "глаза горят"

Леся подчеркнула стройные изгибы черным топом с длинным рукавом и приспущенной линией плеч на золотой молнии и лосинами (весь комплект от Balmain). Она дополнила соблазнительный образ трендовыми туфлями на небольшом устойчивом каблуке и черной аккуратной сумочкой.Леся довершила брендовой аутфит золотыми украшениями, гладко уложила волосы и сделала нежный макияж в нюдовых тонах, выделив глаза.

Подписчики звезды "вычислили" ее место нахождения - ресторан на крыше Matiz в центре столицы.

"Леся Іванівна.. "всегда на высоте", - констатировала улыбающаяся знаменитость.

Леся позировала в соблазнительном образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники завалили Лесю заслуженными комплиментами. В образе Леди Ле их восхищало все.